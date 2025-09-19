Caserta scoppio in azienda | tre morti
16.18 Tre persone sono morte a causa di una esplosione alla "Ecopartenope" di Marcianise, nel Casertano. La deflagrazione sarebbe avvenuta durante lavori di manutenzione agli impianti dell'azienda, che si occupa del trattamento dei rifiuti. Una quarta persona risulta dispersa. Sul posto sono impegnate diverse squadre dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: caserta - scoppio
