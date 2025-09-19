Caserta esplosione in un' azienda di rifiuti a Marcianise | tre persone morte

Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi alle 'Ecopartenope' di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

