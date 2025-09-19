Caserta esplosione in azienda rifiuti a Marcianise | 3 morti
Tre persone sono morte in seguito a un’esplosione che si è verificata alla Ecopartenope, azienda di trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti nella zona industriale di Marcianise, in provincia di Caserta. Le tre vittime sono operai che erano impegnati in lavori di manutenzione. Non ci sono dispersi. Non risultano ulteriori persone disperse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. In corso il recupero dei corpi delle vittime. Ancora da chiarire se gli operai fossero dipendenti dell’azienda o esterni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
