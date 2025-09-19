Caserta | Contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica Operazione della guardia di Finanza

Caserta – Eseguito Decreto di sequestro preventivo di crediti per investimenti nel mezzogiorno per oltre 11 milioni di euro.. Il 18 settembre, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Caserta, all’esito di attività investigative dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo “impeditivo”, emesso dal G.I.P. del citato Tribunale, di crediti d’imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno per un ammontare di oltre 11 milioni di euro nei confronti di 14 società ubicate principalmente tra le province di Napoli e Caserta e dei rispettivi rappresentanti legali, responsabili, a vario titolo, del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

