Case di comunità a Calolzio e Oggiono | L’impegno di Asst e operatori è evidente ma la Regione è in ritardo

Continuano i sopralluoghi di ricognizione del consigliere regionale del Pd Gian Mario Fragomeli nelle Case di comunità della provincia di Lecco: oggi ha visitato le strutture di Calolziocorte e Oggiono.“A sei mesi dal termine ultimo per la chiusura dell’attivazione dei servizi - ribadisce. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: case - comunit

Regione, Case popolari, 1856 alloggi assegnati nel 2025 “In Lombardia nei primi otto mesi del 2025 sono stati assegnati 1.856 alloggi popolari, di cui 1.219 da parte delle Aler e 637 da parte dei Comuni. Nel Comune di Milano gli alloggi assegnati complessiv Vai su Facebook

Oggiono, tassista accompagna il truffatore a casa dell'anziana ma intanto avvisa la polizia: arrestato 25enne finto carabiniere - Ha notato l’atteggiamento sospetto, lo ha sentito parlare al telefono cellulare, ha capito che stava ... Da milano.corriere.it