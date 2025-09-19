Case da abbandonare dopo l' alluvione | la guida alla delocalizzazione tra soldi tanti regole ed esclusioni

Dopo le drammatiche alluvioni che tra il 2023 e il 2024 hanno colpito la Romagna, è arrivata finalmente la tanto attesa normativa per la delocalizzazione delle abitazioni gravemente danneggiate. Con l’ordinanza n. 532025, pubblicata dal Commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: case - abbandonare

Su Gaza City piovono i volantini dell’esercito israeliano, Tel Aviv invita i palestinesi ad abbandonare le loro case

Case da abbandonare per rischio alluvione tra soldi (tanti), regole ed esclusioni: la guida alla nuova ordinanza

#AlluvioneEmiliaRomagna. A Faenza quasi duemila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. I nostri volontari sono impegnati da ore nelle operazioni di evacuazione e assistenza alla popolazione in supporto ai Vigili del Fuoco. ? Il bi Vai su Facebook

Case da abbandonare per rischio alluvione tra soldi (tanti), regole ed esclusioni: la guida alla nuova ordinanza; Alluvione, via libera alla delocalizzazione: quanti soldi spettano a chi deve abbandonare casa; Alluvione, via libera alla delocalizzazione: quanti soldi spettano a chi deve abbandonare casa.

A Traversara sono ancora in attesa, un anno dopo l’alluvione - Ci sono case pericolanti, molte persone sono rimaste sfollate e i soldi per la ricostruzione non sono arrivati ... Come scrive ilpost.it

Alluvione, Traversara un anno dopo: le famiglie ancora lontano da casa ma ora c’è la commissione tecnica straordinaria - «A un anno dall’alluvione e dalla rottura dell’argine del Fiume Lamone che ha sconvolto la Frazione di Traversara, abbattendo e ... Si legge su corriereromagna.it