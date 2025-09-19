Case Ater dalla Regione Lazio 1,2 milioni per progetti sociali e culturali

Cdn.ilfaroonline.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 settembre 2025 – La Giunta della Regione Lazio ha approvato i criteri e le modalità per la realizzazione di attività di socializzazione e animazione territoriale a carattere sociale, artistico e culturale a favore dei cittadini residenti nei complessi immobiliari Ater. Per la realizzazione di tali attività, la Regione Lazio ha finalizzato 700mila euro per il 2025 e ulteriori 500mila euro per il 2026. Un avviso pubblico selezionerà le proposte progettuali. Potranno partecipare associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore ed enti religiosi. “La Regione Lazio conferma l’interesse e la sensibilità verso un’opera di riscatto e valorizzazione non solo infrastrutturale, ma anche sociale e culturale dei complessi di edilizia residenziale pubblica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: case - ater

Latina, case Ater: dalla Regione 3 milioni per il recupero di 70 alloggi

Umbria, l'impegno di Ater e Regione per le case popolari: "Diritto da tutelare con una legge nuova"

Case popolari: morosità, alto turn-over e ripristino delle abitazioni non affidabili. Ater riparte dalle criticità

Case Ater, dalla Regione Lazio 1,2 milioni per progetti sociali e culturali; Ater, stanziati tre milioni per l'acquisto di unità immobiliari di enti previdenziali; Anche la Regione Lazio comprerà case dagli enti previdenziali. Finanziata l'Ater con tre milioni di euro.

case ater regione lazioAter Lazio, approvati criteri e modalità per le attività di socializzazione dei residenti - NewTuscia – ROMA – La Giunta della Regione Lazio ha approvato i criteri e le modalità per la realizzazione di attività di socializzazione e animazione territoriale a carattere sociale, artistico e cul ... Da newtuscia.it

case ater regione lazioFondi extra per le Ater - La Regione stanzia 30 milioni in tre anni per garantire la stabilità dei bilanci. Scrive ciociariaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Case Ater Regione Lazio