case aler ecco i primi inquilini festa per la consegna delle chiavi

Consegnati i primi nuovi 24 alloggi Aler di via Verdi dei 72 complessivi nell’ambito dell’intervento di rigenerazione urbana. Per il piano di recupero del quartiere via Turati-via Verdi sono stati investiti quasi 10 milioni di euro, frutto dell’accordo di programma tra Regione Lombardia, Aler Milano e Comune di Bollate. Di questi, 5,2 milioni di euro sono stati destinati al complesso residenziale di via Verdi 36-42. L’assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia, Paolo Franco, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione con l’assegnazione simbolica delle chiavi ai primi nuclei familiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

