Case Aler ecco i primi inquilini Festa per la consegna delle chiavi
Consegnati i primi nuovi 24 alloggi Aler di via Verdi dei 72 complessivi nell'ambito dell'intervento di rigenerazione urbana. Per il piano di recupero del quartiere via Turati-via Verdi sono stati investiti quasi 10 milioni di euro, frutto dell'accordo di programma tra Regione Lombardia, Aler Milano e Comune di Bollate. Di questi, 5,2 milioni di euro sono stati destinati al complesso residenziale di via Verdi 36-42. L'assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia, Paolo Franco, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione con l'assegnazione simbolica delle chiavi ai primi nuclei familiari.
Consegna delle chiavi per 8 nuove case Aler in via Verdi. Oggi, 18 settembre 2025, sono state consegnate agli inquilini le chiavi degli appartamenti Aler completamente ristrutturati in via Verdi a Bollate. Alla cerimonia erano presenti Francesco Vassall
