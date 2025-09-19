Casasco sciopero strumentale sinistra pensi a veri problemi invece che a cavalcare tragedia
“Credo che sulla situazione a Gaza occorra meno strumentalizzazione, perché si tratta di un problema gravissimo che il mondo intero non riesce a risolvere. Gli Stati Uniti, la Francia, l’Inghilterra, il Papa, l’Italia: tutti sono impegnati. E l’Italia, insieme all’Egitto e ai paesi arabi, sta facendo più di chiunque altro, come ha riconosciuto la stessa ministra degli Esteri palestinese”. Lo ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito intervenendo a Restart. “Per questo – ha proseguito - è riduttivo pensare che possiamo incidere attraverso gli scioperi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: casasco - sciopero
Casasco, sciopero strumentale, sinistra pensi a veri problemi invece che a cavalcare tragedia.
Casasco, sciopero strumentale, sinistra pensi a veri problemi invece che a cavalcare tragedia - Il deputato: "L’Italia, insieme all’Egitto e ai paesi arabi, sta facendo più di chiunque altro, come ha riconosciuto la stessa ministra degli Esteri palestinese" ... Scrive ilgiornale.it
MO, CASASCO (FI): SCIOPERO STRUMENTALE - “Credo che sulla situazione a Gaza occorra meno strumentalizzazione, perché si tratta di un problema gravissimo che il mondo intero non riesce a risolvere. Riporta 9colonne.it