E’ stata inaugurata ieri alla Casa Museo Ivan Bruschi di Corso Italia ad Arezzo, parte del patrimonio Intesa San Paolo, " Monete dal mondo. Dalle Collezioni Bruschi e Bistoni ". La mostra che espone 200 esemplari, dei quali 118 biglietti di banca, 64 monete metalliche e 18 pezzi provenienti da una collezione privata, offre l’opportunità di scoprire per la prima volta una parte significativa della collezione di monete metalliche della Fondazione Bruschi e una selezione di cartamoneta di proprietà Intesa Sanpaolo, conservati alla Casa Museo, che consentono un viaggio attraverso i più importanti paesi europei ed extraeuropei, grazie ai pezzi esposti capaci di raccontare tradizioni ed eventi che caratterizzano storia e cultura delle nazioni che li hanno emessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa Bruschi. Il giro del mondo in mille monete