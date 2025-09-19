Casa a Prima Vista l'appartamento scelto da Michela è ancora in vendita e costa meno | neanche lei avrebbe comprato

L'appartamento scelto da Michela a Casa a Prima Vista, nella puntata del 19 settembre, è ancora in vendita e ad un prezzo inferiore rispetto a quello presentato nel programma Real Time (269mila anziché 299mila euro). La donna, artista di professione, non avrebbe quindi comprato la soluzione propostale. Era alla ricerca di una casa di almeno 90 metri quadrati ad Ostia, ambienti luminosi e un balcone con vista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maddy, cuore nuovo dopo il trapianto. Prima volta a casa dopo 2 anni e mezzo d'ospedale: «Che emozione portarla al mare»

“I ladri hanno scavalcato la recinzione e rotto una finestra prima di saccheggiare completamente la casa di Los Angeles”: amara sorpresa per Brad Pitt

Casa a Prima vista, “Ida, Mariana e Gianluca Torre: cosa succede dietro le quinte” - Un concorrente racconta i retroscena dello show di Real Time, tra tempi serrati, scelte inattese e rapporti con gli agenti. Riporta libero.it