Cartiera la casa della moda etica Recupero riciclo e riparazione | La nostra filosofia? Nessuno scarto

Un laboratorio di moda etica, pelletteria e tessuto del lusso utilizzando dei materiali che sarebbero altrimenti destinati allo smaltimento. Cartiera nasce nel 2017 dalla collaborazione tra la cooperativa Lai-momo ed Ethical Fashion Initiative. Dal Mali all’Afghanistan, il progetto delle Nazioni Unite promuove lavorazioni artigianali locali all’interno del mercato della moda, garantendo standard etici e di qualità in ogni processo produttivo. Tatiana Di Federico, direttrice Laboratorio Cartiera, e Andrea Marchesini Reggiani, presidente della Cooperativa Abantu, come si svolge il vostro lavoro? «Cartiera agisce sulla microprogettualità, ed è formata da 20 persone che lavorano su temi progetti sociali, ambientali ma anche di condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cartiera, la casa della moda etica. Recupero, riciclo e riparazione: “La nostra filosofia? Nessuno scarto”

