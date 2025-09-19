Cartelli speciali in paese | Abbattiamo le barriere

Ozzano dell’Emilia diventa ‘Città in CAA’ grazie all’installazione di una cartellonistica di Comunicazione Aumentativa e Alternativa nei luoghi pubblici. Si tratta di indicazioni e tabelle che facilitano la comunicazione e l’informazione per persone con bisogni comunicativi complessi, utili anche per turisti e anziani. Di fatto è stata posizionata una segnaletica accessibile a tutti, facilmente comprensibile grazie anche a delle illustrazioni. Un’iniziativa possibile grazie al contributo economico dell’ Unione Savena Idice e al supporto operativo dell’associazione Fare Leggere Tutti a.p.s., insieme alla supervisione della dottoressa psicologa Viviana Cardinale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cartelli speciali in paese: "Abbattiamo le barriere"

