Cartelli elettorali strappati la teppista è una 65enne | filmata da cittadini increduli mentre ripeteva il gesto a Chiaravalle

CHIARAVALLE Non volevano credere ai loro occhi i cittadini e un volontario di un?associazione di assistenza che ieri mattina poco dopo le 8 hanno visto e filmato una signora di circa 65 anni.

In questa notizia si parla di: cartelli - elettorali

