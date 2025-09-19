Cartelli elettorali strappati la teppista è una 65enne | filmata da cittadini increduli mentre ripeteva il gesto a Chiaravalle

Corriereadriatico.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CHIARAVALLE Non volevano credere ai loro occhi i cittadini e un volontario di un?associazione di assistenza che ieri mattina poco dopo le 8 hanno visto e filmato una signora di circa 65 anni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

cartelli elettorali strappati la teppista 232 una 65enne filmata da cittadini increduli mentre ripeteva il gesto a chiaravalle

© Corriereadriatico.it - Cartelli elettorali strappati, la teppista è una 65enne: filmata da cittadini increduli mentre ripeteva il gesto a Chiaravalle

In questa notizia si parla di: cartelli - elettorali

Cartelli elettorali strappati, la teppista è una 65enne: filmata da cittadini increduli mentre ripeteva il gesto a Chiaravalle; Strappati e gettati in strada quattro manifesti elettorali di Democrazia Sovrana Popolare. Connotazione politica, si cerca di mettere a tacere chi è scomodo; Filipponi (Lega): Vandalizzati i manifesti elettorali. Violenza grave.

Cartelli elettorali strappati, la teppista è una 65enne: filmata da cittadini increduli mentre ripeteva il gesto a Chiaravalle - CHIARAVALLE Non volevano credere ai loro occhi i cittadini e un volontario di un’associazione di assistenza che ieri mattina poco dopo le 8 hanno visto e filmato una signora di circa 65 ... Secondo msn.com

cartelli elettorali strappati teppistaAscoli, vandali contro i manifesti elettorali: cappio al collo e foto rovesciata del candidato Pd Francesco Ameli - Si sta sempre più avvelenando il clima elettorale in vista delle regionali in programma domenica 28 e lunedì 29 settembre prossimi. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cartelli Elettorali Strappati Teppista