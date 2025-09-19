La Carrarese lo scorso anno ha costruito in casa gran parte delle sue fortune e punta domenica a sfruttare nuovamente l’effetto stadio dei Marmi per mettere su un altro importante mattoncino in chiave salvezza. Contro l’ Avellino si punta al sold-out pur senza l’apporto degli ultras. Sarebbe fondamentale riuscire a riempire lo stadio a maggior ragione visto il tutto esaurito già registrato nel settore ospiti. IL BOLLETTINO. Crescono le alternative per Antonio Calabro che da inizio settimana ha potuto salutare il rientro in squadra di Schiavi e Torregrossa che hanno completamente recuperato dai rispettivi guai fisici e domenica saranno disponibili contro l’Avellino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Carrarese Domani il poster in omaggio con La Nazione. Mister Calabro può contare su Schiavi e Torregrossa