Carrarese–Avellino e Pescara–Empoli | due sfide ad alta tensione per le toscane

Corrieretoscano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EMPOLI – Domenica intensa per le due toscane in Serie B. La Carrarese, ancora imbattuta, torna al Dei Marmi per sfidare un Avellino in crescita. L’ Empoli, invece, affronta a Pescara una trasferta insidiosa contro una squadra rinvigorita dalla rimonta col Venezia. Carrarese–Avellino. Gli apuani sorprendono per solidità e maturità. Dopo il successo nel derby con lo Spezia e il pareggio a Catanzaro, la squadra di Calabro arriva con fiducia e un’identità chiara. L’Avellino, reduce dal 2-1 al Monza, vuole continuità e punti per scalare la classifica. Sul piano tattico, la Carrarese punterà su compattezza e ripartenze, affidandosi a Melegoni e Hasa in regia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carrarese - avellino

Carrarese con la testa all’Avellino. Illanes: "Una gara difficilissima"

Carrarese-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti

Carrarese-Avellino, quarta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Cento anni di sfide e polemiche. La storia recente si tinge di bianco. Lo scorso anno finì con due goleade - Quasi cento anni di sfide, polemiche e sfottò: la rivalità tra Spezia e Carrarese è un classico che non conosce tempo, un filo che attraversa generazioni e si rinnova ad ogni incontro. Da lanazione.it

Roma, ecco le 8 sfide di Europa League: due volte a Glasgow. Lille all'OIimpico - Il sorteggio che si è svolto poco fa a Montecarlo ha deciso quelle che saranno le otto avversaria della Roma nel percorso campionato di Europa League. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Carrarese8211avellino Pescara8211empoli Due Sfide