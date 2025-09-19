Carrarese–Avellino e Pescara–Empoli | due sfide ad alta tensione per le toscane

EMPOLI – Domenica intensa per le due toscane in Serie B. La Carrarese, ancora imbattuta, torna al Dei Marmi per sfidare un Avellino in crescita. L’ Empoli, invece, affronta a Pescara una trasferta insidiosa contro una squadra rinvigorita dalla rimonta col Venezia. Carrarese–Avellino. Gli apuani sorprendono per solidità e maturità. Dopo il successo nel derby con lo Spezia e il pareggio a Catanzaro, la squadra di Calabro arriva con fiducia e un’identità chiara. L’Avellino, reduce dal 2-1 al Monza, vuole continuità e punti per scalare la classifica. Sul piano tattico, la Carrarese punterà su compattezza e ripartenze, affidandosi a Melegoni e Hasa in regia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

