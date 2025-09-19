A Carpenedolo, nel cuore del Bresciano, è nato il primo nucleo residenziale italiano dedicato a chi convive con la Sla. Grazie alla collaborazione fra Regione Lombardia, Ats Brescia e Fondazione Santa Maria del Castello, il progetto unisce tecnologie avanzate, competenze specialistiche e sostegno alle famiglie per garantire un’assistenza davvero continua. La casa che si fonde . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Carpenedolo, nasce la prima casa-residenza per chi vive con la Sla