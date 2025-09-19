Carpenedolo nasce la prima casa-residenza per chi vive con la Sla

Sbircialanotizia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Carpenedolo, nel cuore del Bresciano, è nato il primo nucleo residenziale italiano dedicato a chi convive con la Sla. Grazie alla collaborazione fra Regione Lombardia, Ats Brescia e Fondazione Santa Maria del Castello, il progetto unisce tecnologie avanzate, competenze specialistiche e sostegno alle famiglie per garantire un’assistenza davvero continua. La casa che si fonde . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

carpenedolo nasce la prima casa residenza per chi vive con la sla

© Sbircialanotizia.it - Carpenedolo, nasce la prima casa-residenza per chi vive con la Sla

In questa notizia si parla di: carpenedolo - nasce

Malattie rare, Sileo (Ats Brescia): Centro Carpenedolo nato da ascolto malati Sla; Casa anch'io! Residenza Enrico Cavalli - appartamenti per l'autonomia; Eccellenza, girone C: FC Carpenedolo, ufficiale un nuovo innesto in difesa nella rosa della Prima squadra.

carpenedolo nasce prima casaA Carpenedolo nasce il centro residenziale per chi è affetto da Sla - L'assessore al lavoro di Regione Lombardia Simona Tironi (Forza Italia): «Il nostro è un modello nazionale di assistenza» ... Secondo brescia.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Carpenedolo Nasce Prima Casa