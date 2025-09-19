Carpenedolo inaugura il primo nucleo residenziale per pazienti Sla

Sbircialanotizia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un piccolo angolo della provincia bresciana nasce un’idea di assistenza che parla di speranza concreta per chi convive con la Sclerosi laterale amiotrofica. A Carpenedolo, la voce delle famiglie trova finalmente ascolto in uno spazio pensato per alleggerire un dolore quotidiano spesso silenzioso. Un investimento per la dignità di chi lotta ogni giorno La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

carpenedolo inaugura il primo nucleo residenziale per pazienti sla

© Sbircialanotizia.it - Carpenedolo inaugura il primo nucleo residenziale per pazienti Sla

In questa notizia si parla di: carpenedolo - inaugura

Carpenedolo inaugura il primo centro residenziale italiano per la Sla

Carpenedolo inaugura il primo nucleo residenziale per pazienti Sla; Carpenedolo inaugura il primo centro residenziale italiano per la Sla; Da Milano nasce il Patto di ‘coopetizione’ tra gli atenei italiani.

carpenedolo inaugura primo nucleoA Carpenedolo nasce il centro residenziale per chi è affetto da Sla - L'assessore al lavoro di Regione Lombardia Simona Tironi (Forza Italia): «Il nostro è un modello nazionale di assistenza» ... Lo riporta brescia.corriere.it

carpenedolo inaugura primo nucleoMalattie rare, Collicelli (Aisla Brescia): “A Carpenedolo struttura ideale per malati Sla” - “Grazie a un'importante donazione oggi, Giornata nazionale Sla, siamo a Carpenedolo all’interno del nucleo residenziale per persone con Sla. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Carpenedolo Inaugura Primo Nucleo