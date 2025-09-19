Carpenedolo inaugura il primo centro residenziale italiano per la Sla
In un clima di entusiasmo e aspettative concrete, la comunità ha accolto l’apertura del nuovo nucleo residenziale di Carpenedolo, un passaggio decisivo per chi convive con la Sla e altre patologie neuromuscolari. Un nuovo punto di riferimento a Carpenedolo Il primo nucleo residenziale italiano dedicato alle persone con Sla ha aperto le proprie porte a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
