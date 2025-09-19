Carlo ed Emilia festeggiano 50 anni d’amore | serenata a Chieti Scalo per le nozze d’oro FOTO e VIDEO
Una vita insieme, due figli, tre nipoti e un amore che non ha mai perso la sua luce. Carlo ed Emilia festeggiano 50 anni di matrimonio il 20 settembre, e per l’occasione il loro gruppo di amici di Chieti Scalo ha voluto regalare loro una delle sorprese più belle: una serenata sotto casa, con le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
