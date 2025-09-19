Caritas arrivati in Italia 41 rifugiati con corridoi umanitari

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono arrivati ieri sera all’aeroporto di Fiumicino undici famiglie di persone rifugiate che hanno incontrato gli operatori delle sei Caritas diocesane che ne accompagneranno l’accoglienza nelle rispettive comunità. Le 41 persone arrivate in Italia, attraverso la Giordania, provengono da Yemen, Sudan e Somalia. Saranno accolte a Trieste, Pescara, Capua, Teggiano, Teano e Cerreto Sannita. Per alcuni giorni l’equipe di Caritas Italiana, in collaborazione con Caritas Giordania, ha preparato le partenze e lavorato ai prossimi corridoi umanitari già programmati. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it