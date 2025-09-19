Diventare milionari seguendo la strategia del recordman del mondo di salto con l’asta Duplantis che a Tokyo ha portato l’asticella a 6,30 metri realizzando il 14esimo record del mondo in carriera. Lars Westberg di Handelsbanken è l’analista finanziario del portale svedese placera. Ha preso nota del successo di Armand Duplantis e scrive di come anche i privati??cittadini possano trarre ispirazione dalla stella mondiale. I record come i risparmi, piccoli passi lunghe prospettive. «Dietro ogni record si cela qualcosa di più del talento: una formazione mirata, una prospettiva a lungo termine e una strategia chiara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cari risparmiatori, fate come Duplantis: un centimetro alla volta. In Svezia Duplantis è una strategia finanziaria