Cardiologo elettrofisiologo
. Il cardiologo elettrofisiologo è uno specialista in cardiologia che si occupa in particolare dello studio e del trattamento delle aritmie cardiache, ovvero delle alterazioni del ritmo del cuore. Si tratta di una figura medica altamente qualificata, fondamentale per diagnosticare e curare disturbi complessi del battito cardiaco, migliorando la qualità di vita dei pazienti. Chi è il cardiologo elettrofisiologo. Un elettrofisiologo è un cardiologo che ha completato una formazione specifica nello studio dell’attività elettrica del cuore. Attraverso esami mirati, è in grado di analizzare le cause delle aritmie e proporre terapie personalizzate, che possono andare dalla semplice terapia farmacologica fino a interventi più complessi come l’ablazione cardiaca. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
