Cardinale Battaglia | Da Napoli vorrei si generasse un movimento di pace

Tempo di lettura: 5 minuti “ Napoli, nonostante le sue ferite, è città di pace. E da questa città affacciata sul Mediterraneo vorrei si generasse un movimento di speranza e di pace, perché occorre partire dalle città per unire le nazioni. E vorrei anche che questo contagio di riconciliazione fosse fondato su un linguaggio chiaro, compreso da tutti i popoli di tutte le città che su questo mare affacciano i propri timori e le proprie speranze”. E’ l’auspicio dell ‘arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia, nel corso dell’omelia per la celebrazione di San Gennaro, ed ha aggiunto: “ La menzogna comincia dalle parole, soprattutto da quelle ambigue, anestetizzate: i droni sono fucilazioni telecomandate; i “danni collaterali” sono bambini senza volto; una spesa militare che supera scuola e sanità non è sicurezza ma suicidio collettivo, convertiamo gli arsenali in ospedali, gli utili di guerra in borse di studio, i bunker in biblioteche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
