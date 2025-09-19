Carburanti prezzi ancora in salita | benzina e diesel ai massimi nonostante il calo delle quotazioni

Non si ferma la corsa dei prezzi carburanti in Italia. Mentre sul mercato internazionale i prodotti raffinati continuano a registrare un lieve calo, alla pompa i consumatori devono fare i conti con nuovi aumenti, seppur contenuti. È quanto emerge dall’ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, basata sui dati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy e raccolti ieri mattina su un campione di circa 18mila impianti. Benzina e diesel, aumenti al self service e al servito. Nel dettaglio, il prezzo medio della benzina self service si attesta a 1,717 euro al litro, con un incremento di due millesimi rispetto al giorno precedente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Carburanti, prezzi ancora in salita: benzina e diesel ai massimi nonostante il calo delle quotazioni

