Carburanti prezzi ancora in salita | benzina e diesel ai massimi nonostante il calo delle quotazioni

Lanotiziagiornale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si ferma la corsa dei prezzi carburanti in Italia. Mentre sul mercato internazionale i prodotti raffinati continuano a registrare un lieve calo, alla pompa i consumatori devono fare i conti con nuovi aumenti, seppur contenuti. È quanto emerge dall’ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, basata sui dati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy e raccolti ieri mattina su un campione di circa 18mila impianti. Benzina e diesel, aumenti al self service e al servito. Nel dettaglio, il prezzo medio della benzina self service si attesta a 1,717 euro al litro, con un incremento di due millesimi rispetto al giorno precedente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

