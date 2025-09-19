Carabinieri sulle corriere controllati 80 passeggeri nella zona pedemontana

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità sui mezzi del trasporto pubblico locale, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno condotto, nelle giornate del 17 e 18 settembre, un servizio straordinario di controllo del territorio, svolto anche con militari. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

