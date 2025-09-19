Caprile Inter è lui il portiere del futuro | Marotta lo ha scelto fissato il prezzo
Caprile Inter, le ultime sul futuro del portiere del Cagliari nel mirino del club nerazzurro per le prossime sessioni di calciomercato. Elia Caprile è finito nel mirino delle due big di Milano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giovane portiere del Cagliari è attentamente monitorato dagli scout di Milan e Inter, entrambe alla ricerca di un nuovo estremo difensore per la prossima stagione. La situazione contrattuale dei due titolari, Mike Maignan per i rossoneri e Yann Sommer per i nerazzurri, impone infatti riflessioni sul futuro: entrambi sono in scadenza di contratto al termine dell’attuale stagione e, ad oggi, i rispettivi rinnovi non sono ancora stati formalizzati. 🔗 Leggi su Internews24.com
