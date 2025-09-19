Caprile Inter è lui il portiere del futuro | Marotta lo ha scelto fissato il prezzo

Internews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caprile Inter, le ultime sul futuro del portiere del Cagliari nel mirino del club nerazzurro per le prossime sessioni di calciomercato. Elia Caprile è finito nel mirino delle due big di Milano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giovane portiere del Cagliari è attentamente monitorato dagli scout di Milan e Inter, entrambe alla ricerca di un nuovo estremo difensore per la prossima stagione. La situazione contrattuale dei due titolari, Mike Maignan per i rossoneri e Yann Sommer per i nerazzurri, impone infatti riflessioni sul futuro: entrambi sono in scadenza di contratto al termine dell’attuale stagione e, ad oggi, i rispettivi rinnovi non sono ancora stati formalizzati. 🔗 Leggi su Internews24.com

caprile inter 232 lui il portiere del futuro marotta lo ha scelto fissato il prezzo

© Internews24.com - Caprile Inter, è lui il portiere del futuro: Marotta lo ha scelto, fissato il prezzo

In questa notizia si parla di: caprile - inter

Calciomercato Inter, trovato finalmente l’erede di Sommer? I nerazzurri sondano Caprile per il prossimo anno

Calciomercato Inter, per la porta piace Elia Caprile del Cagliari: la situazione

caprile inter 232 portiereFuturo Caprile, l’Inter monitora il portiere del Cagliari! Il punto della situazione - Futuro Caprile, l’Inter sulle tracce del giovane portiere del Cagliari: il punto della situazione Elia Caprile, portiere del Cagliari, &#232; finito nel mirino dell’Inter in vista della prossima stagione. Segnala cagliarinews24.com

Nuovo portiere Inter, tre piste per il post Sommer: una &#232; clamorosa - Il mercato dell'Inter ruota intorno alla ricerca di un portiere per rimpiazzare Sommer. Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Caprile Inter 232 Portiere