Caprile incanta a Cagliari | ora Milan e Inter lo mettono nel mirino
Elia Caprile sta vivendo una stagione che ne sta consolidando il valore. Arrivato al Cagliari tra qualche scetticismo, il giovane portiere si è imposto come uno dei protagonisti del campionato, guadagnandosi la ribalta nazionale. Le sue prestazioni, sempre più convincenti, hanno catturato l’attenzione di Milan e Inter, entrambe pronte a sondare il terreno in vista dell’estate 2026, quando potrebbero dover sostituire due colonne come Maignan e Sommer, i cui contratti scadranno proprio a fine stagione. Giulini fa muro: rifiutata l’offerta del Torino. A conferma della crescita del portiere, nelle ultime settimane il Torino aveva tentato un affondo concreto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: caprile - incanta
? -14 ! 27 settembre 1985 - 27 settembre 2025 40 anni di "Lazialità": il countdown al grande anniversario con le copertine più iconiche Gennaio 2011: il Profeta Hernanes incanta i laziali a suon di assist, gol e...capriole! Se tornasse oggi alla Lazio per Vai su Facebook
Inter-Cagliari 3-1, pagelle: Arnautovic-show, male Palomino; Milan, guarda Caprile: doppio ‘miracolo’ contro il Parma; Caprile incanta a Cagliari: il Milan lo osserva, ma dalla Premier arrivano segnali concreti.
Calciomercato: derby Milan-Inter per il portiere del futuro - I due club pensano rispettivamente al dopo Maignan e al dopo Sommer Elia Caprile è finito nel mirino delle due big di Milano. Secondo calcionews24.com
Caprile Inter, avances nerazzurre per il classe 2001! Beppe Marotta crede in lui: le ultimissime - Beppe Marotta ci pensa minuziosamente per il futuro: le ultimissime Novità sensazionale in casa Cagliari: Elia Caprile, portiere ... Si legge su cagliarinews24.com