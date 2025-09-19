Caprile incanta a Cagliari | ora Milan e Inter lo mettono nel mirino

Elia Caprile sta vivendo una stagione che ne sta consolidando il valore. Arrivato al Cagliari tra qualche scetticismo, il giovane portiere si è imposto come uno dei protagonisti del campionato, guadagnandosi la ribalta nazionale. Le sue prestazioni, sempre più convincenti, hanno catturato l’attenzione di Milan e Inter, entrambe pronte a sondare il terreno in vista dell’estate 2026, quando potrebbero dover sostituire due colonne come Maignan e Sommer, i cui contratti scadranno proprio a fine stagione. Giulini fa muro: rifiutata l’offerta del Torino. A conferma della crescita del portiere, nelle ultime settimane il Torino aveva tentato un affondo concreto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

