Capolista Arezzo al test Guidonia Una notte per scappare in testa Bucchi | È la prova di maturità

di Luca Amorosi Cristian Bucchi insegue Mario Somma. Con una vittoria stasera, l’allenatore romano eguaglierebbe l’inizio di campionato del tecnico di Latina, che nel 2003 vinse, alla guida del Cavallino di Scotti, Gelsi, Abbruscato e Serafini, le prime cinque gare di campionato e poi, il 25 aprile 2004, festeggiò primo posto e promozione in B. Si facciano tutti gli scongiuri del caso, anche perché al Comunale arriva una squadra che è neopromossa solo sulla carta, poiché vanta giocatori di categoria in ogni reparto. Inoltre, i quattro punti totalizzati finora li ha ottenuti fuori casa. Sarà, dunque, un’altra partita spigolosa, da affrontare con il giusto piglio: "Non sono scaramantico e non mi aggrappo a numeri o record – ha detto Bucchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

