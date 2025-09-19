Camminando da solo sull'erba di un Santiago Bernabeu ormai deserto, ancora rimbombante delle urla di un'estate intera, la sera-quasi-notte dell'11 luglio 1982 a Mario Sconcerti capitò di imbattersi in un Enzo Bearzot solitario y final. Massacrato per mesi dalla grande maggioranza dei giornalisti, si era appena preso la più spettacolare delle rivincite e in cuor suo già sapeva quali sarebbero state le conseguenze: e gli piacevano poco. «Sono schifato dal miele con cui adesso mi vanno ricoprendo», confidò a uno dei rari giornalisti che non aveva mai usato verso di lui un tono diffamatorio. «In quel miele, ci soffoco». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Capitano, mio capitano