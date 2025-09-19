Capitale del libro 2026 presentato il dossier di Nardò sulla lettura Rigenerativa
NARDO’ - Come annunciato neo giorni scorsi all’atto della definizione delle città finaliste per aggiudicarsi il titolo di capitale italiana del libro per il prossimo anno si è svolta nella sede del ministero della Cultura l’audizione per la presentazione del report delle amministrazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: capitale - libro
Capitale Italiana del Libro, Pistoia spera nel trionfo
Capitale italiana del Libro 2026, Giuli nomina la giuria
Capua si candida a capitale del libro, l'ok dell'amministrazione
Capitale Italiana del Libro, cinque città in finale. Pistoia spera nel trionfo - X Vai su X
Ascoltate in audizione al ministero della cultura le cinque città finaliste per il titolo di capitale italiana del libro 2026. In lizza anche Nardò e Tito Vai su Facebook
Capitale del libro 2026, presentato il dossier di Nardò sulla lettura “Rigenerativa”; Capitale Italiana del Libro, Carmagnola ha presentato il progetto al Ministero; “Capitale italiana del Libro 2026”: il MiC pubblica l’Elenco delle Città finaliste.
Capitale italiana del Libro 2026, Nardò è in finale - Giulia Puglia: “La lettura può cambiare una comunità e la ... Lo riporta leccesette.it
Capitale italiana del libro: Nardò in finale, presentato a Roma il progetto sulla lettura “rigenerativa” - L’assessora alla Cultura Giulia Puglia ha presentato ieri a Roma, presso la sede del Ministero della Cultura, il progetto Nardò Capitale ... Riporta corrieresalentino.it