CapCoe il sindaco Aquino | Finalmente si procede con le assunzioni
Il Ministro per le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, in una missiva di risposta a una richiesta avanzata dal sindaco di Montefredane (Av), Ciro Aquino, aveva anticipato le prossime tappe per la definizione delle assunzioni relative al concorso per 2.200 nuove unità di personale negli Enti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: capcoe - sindaco
PN CapCoe, il ministro Foti rassicura il sindaco Aquino: "Entro l'autunno le assunzioni nei Comuni, compreso Montefredane"
Coesione, Sindaco Irpino: "Assunzioni bloccate, i piccoli comuni hanno bisogno di personale" ? "Il ministro Foti acceleri le procedure per l'immissione in servizio dei vincitori" Avellino, 2 set. - "L’iter di assunzione delle 2.200 unità di personale non dirigenzi Vai su Facebook
CapCoe, il sindaco Aquino: Finalmente si procede con le assunzioni; Coesione, entro il 24 settembre sarà possibile scegliere la sede per i 2200 vincitori del concorso.