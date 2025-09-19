CapCoe il sindaco Aquino | Finalmente si procede con le assunzioni

Il Ministro per le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, in una missiva di risposta a una richiesta avanzata dal sindaco di Montefredane (Av), Ciro Aquino, aveva anticipato le prossime tappe per la definizione delle assunzioni relative al concorso per 2.200 nuove unità di personale negli Enti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

PN CapCoe, il ministro Foti rassicura il sindaco Aquino: "Entro l'autunno le assunzioni nei Comuni, compreso Montefredane"

CapCoe, il sindaco Aquino: Finalmente si procede con le assunzioni; Coesione, entro il 24 settembre sarà possibile scegliere la sede per i 2200 vincitori del concorso.

