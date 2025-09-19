Cantù ' blindata' all’alba | maxi operazione di carabinieri e polizia locale controlli ovunque
Cantù si è svegliata oggi, venerdì 19 settembre, sotto una vera e propria operazione ad alto impatto. Dalle prime luci dell’alba pattuglie dei carabinieri e della polizia locale hanno preso posizione sulle principali arterie stradali e nel centro città, con controlli a tappeto che non sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it
