Cantieri in città e traffico l' assessore Petetta | Una tempesta perfetta Morgagni Pd | Un guazzabuglio incredibile
Lavori in via Bertini. Lavori tra via Colombo e via Vespucci. Ma anche in via Cerchia, in via Corridoni, senza dimenticare la costruzione del terzo lotto della Tangenziale. Sono numerosi i cantieri stradali presenti in città, tra realizzazione di nuove fognature, estensione della rete di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: cantieri - citt
In diretta su Unica TV (canale 75) parliamo dei cantieri in corso in città nella ventiquattresima puntata del 2025 de "Il Sindaco risponde". Potete fare domande in diretta sul tema dalla live del canale Facebook de La Provincia Unica TV o via WhatsApp scriv Vai su Facebook
Cantieri in città dal 12 al 18 settembre Di seguito le nuove e principali modifiche alla viabilità, cantieri e i lavori in corso in programma sul territorio comunale. Scoprite l'elenco completo diviso per Municipi qui: https://smart.comune.genova.it/comunicati-sta - X Vai su X
Cantieri finiti o in dirittura d'arrivo, una parte di Bologna comincia «a vedere la luce» - È un punto di vista che vuole rassicurare i cittadini quello dell’assessore alla Nuova mobilità e infrastrutture Michele Campaniello, senza nascondere, però, che la ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it
Cantieri bloccati: l'estate rallenta le ristrutturazioni. L'assessore Diomede: «Sulle proprietà private possiamo fare poco» - L'estate ha frenato i cantieri soprattutto quelli privati, così i cittadini di viale Libertà si sono lamentati, così come quelli di via Marco Polo, ma non solo. Come scrive ilgazzettino.it