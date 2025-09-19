Cantieri a tutta la città si ridisegna Ciclabile di via Roma verso la fine

Cantieri sotto osservazione in via Papiria e via Mattei, completamento di via Roma, entro la fine del mese, con la pista ciclabile protetta su entrambi i lati e preoccupazione dei cittadini per il tracciato della complanare sud. Da ieri la viabilità fanese è tornata alla normalità dopo il caos di mercoledì che ha costretto il sindaco Luca Serfilippi a convocare una riunione d’urgenza per sbloccare la situazione. In via Mattei, strada di intenso traffico, si procederà a senso unico alternato per diversi mesi a causa dei cavi sotterranei di Adriatic link, l’elettrodotto sottomarino che unisce Marche e Molise. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

