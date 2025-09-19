Cantiere del tram ultima fase in porta San Felice | la mappa della nuova circolazione che sarà definitiva

Bolognatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvia verso la conclusione il cantiere del tram di porta San Felice, una porzione importante dei lavori di costruzione della futura linea Rossa. Il Comune di Bologna ha fatto martedì 23 settembre inizierà la terza e ultima fase dell’intervento (i tempi si sono allungati di un mese): le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cantiere - tram

Il maxi-cantiere del tram ‘sfratta’ il corteo del 2 Agosto

Ordinanze anticaldo, l’Usb Emilia Romagna: “Misure insufficienti”. Il ‘caso’ del cantiere del tram di Bologna

Tram, nuovo cantiere sul tracciato della seconda linea: terminerà con l'inizio delle scuole

Cantiere del tram, ultima fase in porta San Felice: la mappa della nuova circolazione (che sarà definitiva); Tram, il cantiere a Porta San Felice entra nell’ultima fase: come cambia la viabilità; Tram: da lunedì ultima fase dei cantieri a Porta San Felice. Cambia la viabilità.

cantiere tram ultima faseTram, il cantiere a Porta San Felice entra nell’ultima fase: come cambia la viabilità - Nei prossimi giorni, soprattutto, cambia la circolazione sui viali: si transiterà sulla parte esterna, lato via Saf ... msn.com scrive

cantiere tram ultima faseTram, a porta San Felice ultima fase del cantiere: ecco l’assetto definitivo della viabilità - A lavori ultimati grazie ai semafori sarà ricavata una corsia protetta per congiungere i due tratti di Tangenziale della bici ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cantiere Tram Ultima Fase