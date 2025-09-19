Una tragedia ha colpito il mondo della musica country con la perdita di un artista di grande rilievo. La scomparsa improvvisa di Brett James, compositore e cantautore vincitore di un Grammy, si è verificata in seguito a un incidente aereo avvenuto in Carolina del Nord. Questa tragica notizia ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, fan e tutta la comunità musicale americana. dettagli sull’incidente e sulla carriera di Brett James. le circostanze dell’incidente. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 18 settembre nei pressi di Macon County, vicino a Franklin. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo monomotore su cui viaggiava l’artista è precipitato intorno alle ore 15 locali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Cantante amato muore in incidente aereo: la tragedia nella musica