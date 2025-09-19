Brilla anche quest’anno la compagine modenese all’edizione 2025 del Cantagiro, lo storico concorso musicale itinerante nato nel 1962, e che dal 2005 si sta tenendo regolarmente ogni anno durante l’estate, in diverse località della Penisola. La cantautrice castelfranchese Sara Iorio, 37 anni, in arte "Sara I", ha bissato il successo del 2024, aggiudicandosi il premio "Sergio Bardotti" come miglior testo nella categoria "Brani inediti" con la canzone " Lividi ", scritta dalla stessa Iorio in collaborazione con i produttori marchigiani Gianluca Buresta e Giorgio Iommi, e da lei interpretata sul palco di Senigallia, la località delle Marche in cui si sono svolte le finali della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantagiro, i Lividi di ’Sara I’ lasciano il segno