Cannone elettromagnetico contro missili ipersonici | la sfida che scuote l' Indo-Pacifico

Mentre la Cina fa leva sui suoi missili ipersonici per ridefinire gli equilibri militari nell'Asia-Pacifico, il Giappone risponde con un'arma del tutto diversa: il primo cannone a rotaia montato su nave. Tokyo lo ha recentemente testato contro un'imbarcazione bersaglio in mare, in una dimostrazione che potrebbe cambiare la strategia difensiva nipponica e non solo. Per la cronaca, il test a bordo della nave sperimentale Asuka della Forza di autodifesa marittima giapponese (JMSDF) ha previsto tiri a lungo raggio e bersagli di precisione. Ecco che cosa sappiamo. Il nuovo cannone elettromagnetico del Giappone.

