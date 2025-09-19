"Bene, benissimo tutte le iniziative, e sono veramente tante, che facciamo per spiegare agli alunni i rischi delle dipendenze. Ma non possiamo tollerare che si entri a scuola ubriachi o magari con la droga nascosta negli zaini. E così l’anno scorso, in accordo con i genitori, ho chiamato le forze dell’ordine. Ho chiesto esplicitamente di fare i controlli con i cani all’interno della scuola, in alcune aule dove avevamo riscontrato episodi preoccupanti", Marianna Fornasiero, dirigente scolastica dell’istituto Einaudi, interpreta da sempre in maniera molto concreta il suo ruolo. Poco spazio alle parole, decisa quando si tratta di far rispettare quelle che sono le regole più elementari del mondo della scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Canne e alcol prima della scuola. I presidi: "Cani antidroga in aula. Blitz concordato con i genitori"