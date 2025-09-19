Candidati impresentabili l’avvocato di Jessica Marcozzi | Ecco qual è la verità

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascoli, 19 settembre 2025 – Si affida alle parole dell’avvocato Stefano Chiodini Jessica Marcozzi, in seguito alla notizia della segnalazione della commissione antimafia sulla sua candidatura, per una vicenda giudiziaria che la vede coinvolta, Marcozzi, consigliera regionale uscente e candidata di nuovo a supporto di Francesco Acquaroli, spiega di essere serena e fiduciosa: “La dottoressa Marcozzi si è trovata coinvolta, quale professionista consulente della società di famiglia, in un procedimento di bancarotta, per fatti accaduti negli anni 201314. Jessica Marcozzi ha affrontato e sta affrontando il procedimento certa di poter chiarire la propria posizione con il massimo rispetto per la Magistratura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

