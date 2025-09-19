Candidati governatori a confronto sulla sanità dalla difesa del pubblico al tema del fine vita

FIRENZE – “ La sanità pubblica è un bene e va difesa con forza. Non si tratta di sminuire la sanità privata – ci mancherebbe altro – ma il sistema deve funzionare in maniera complementare. Non possiamo pensare, come ricorda anche il professor Remuzzi, che qualcuno non si possa curare perché non ha i soldi per farlo”. A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Firenze, al termine del confronto con i candidati alla presidenza della Regione Toscana Antonella Bundu, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi, organizzato oggi (19 settembre) insieme all’Ordine della provincia di Pisa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it