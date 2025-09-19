cancellata la rassegna caro teatro

Dopo ventisei edizioni, è stata soppressa dall’azienda Teatri la storica rassegna "Caro Teatro". Nessuna nota ufficiale del Cda dei Teatri sulla decisione, comunicata dall’associazione che curava l’evento. Giulio Silenzi (Pd) parla di scelte "che hanno smantellato tutti gli eventi culturali che davano lustro alla città: i festival Futura e Rive, il Teatro ‘Mpertinente e ora anche Caro Teatro. Tutto cancellato, senza alcuna proposta alternativa, senza un progetto, un’idea, una visione. Siamo ormai ridotti, culturalmente, al livello di Miss Italia". Attacca sulla distribuzione di contributi pubblici "ingenti, come i 25mila euro assegnati a un evento con soli sei partecipanti, in un teatro Rossini e un palasport completamente deserti, o i fondi concessi al Festival Sport di domenica scorsa, organizzato da amici degli amici, di cui non si sa nulla, perché la delibera relativa ai costi non è stata pubblicata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

