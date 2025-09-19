(LaPresse) Un gruppo di migranti ha tentato di attraversare la Manica su un piccolo gommone, partendo da Gravelines, nel nord della Francia. Molti indossavano giubbotti di salvataggio arancioni e alcuni accompagnavano bambini. Non tutti sono riusciti a salire sull’imbarcazione e alcuni sono tornati a riva. La partenza avviene dopo che il Regno Unito ha effettuato il primo rimpatrio verso la Francia nell’ambito della nuova politica “uno dentro, uno fuori”, voluta dal governo del premier Keir Starmer: un migrante arrivato in agosto è stato rimandato in Francia. Altri rimpatri sono previsti a breve. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Canale della Manica, decine di migranti accalcati su un gommone tentano la traversata