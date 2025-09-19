Canale della Manica decine di migranti accalcati su un gommone tentano la traversata
(LaPresse) Un gruppo di migranti ha tentato di attraversare la Manica su un piccolo gommone, partendo da Gravelines, nel nord della Francia. Molti indossavano giubbotti di salvataggio arancioni e alcuni accompagnavano bambini. Non tutti sono riusciti a salire sull’imbarcazione e alcuni sono tornati a riva. La partenza avviene dopo che il Regno Unito ha effettuato il primo rimpatrio verso la Francia nell’ambito della nuova politica “uno dentro, uno fuori”, voluta dal governo del premier Keir Starmer: un migrante arrivato in agosto è stato rimandato in Francia. Altri rimpatri sono previsti a breve. 🔗 Leggi su Lapresse.it
