Canada e Messico stanno cercando di allearsi commercialmente per combattere Trump

Le continue minacce commerciali di Trump hanno costretto Canada e Messico a cercare alternative commerciali più stabili. Il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia Sheinbaum si sono impegnati giovedì a rafforzare le relazioni commerciali di fronte alle minacce dei dazi degli Stati Uniti. A marzo di quest’anno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato i dazi del 25 per cento sulle merci provenienti da Canada e Messico. Cina, Canada e Messico sono i principali partner commerciali degli Stati Uniti, ed è quindi possibile che i dazi avranno l’effetto di un aumento generale dei prezzi per i consumatori statunitensi Messico e Canada rappresentano rispettivamente il primo e il secondo partner commerciale degli Stati Uniti, mentre gli USA sono il principale partner per entrambi i Paesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Canada e Messico stanno cercando di allearsi commercialmente per combattere Trump

