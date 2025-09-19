Campo dei Girasoli | tra cori bolle di magia e biscotti da impastare
Il Campo dei Girasoli presenta il suo coro: un progetto di musica, crescita e inclusione. Sabato 20 settembre alle ore 17.30, sarà possibile conoscere da vicino i protagonisti e gli obiettivi del nuovo corso corale, che prenderà il via il 6 ottobre. Il progetto nasce per valorizzare il potere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: campo - girasoli
Gli eventi della settimana al Parco Campo dei Girasoli
I girasoli di Andro: lo spettacolo del campo in Franciacorta
Campo di girasoli di Adro, la sconfinata distesa dorata in Franciacorta conquista i social: “Un incanto”
Durante il servizio fotografico in un campo di girasoli, una coppia di sposi di Anagni viene aggredita dal proprietario del terreno Vai su Facebook
Campo dei Girasoli: tra cori, bolle di magia e biscotti da impastare il 20 e 21 settembre 2025.
Al Campo dei Girasoli a Padova: tra bolle di magia e biscotti da impastare - Una giornata nel magico mondo delle bolle è in programma domenica 21 settembre dalle 10. Come scrive difesapopolo.it
Vimodrone, apre il Campo di girasoli dove è possibile cogliere liberamente i fiori. Come si fa - Oppure vi stuzzica l’idea di regalarne un bel mazzo a qualcuno che è nel vostro cuore? Si legge su ilgiorno.it