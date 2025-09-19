Campionato europeo di Motonautica sul podio il giovane irpino Ayrton Cecere
Nel primo week end di settembre si è disputata l'ultima tappa del Campionato Europeo di Motonautica UIM nella località di Vichy in Francia. L'irpino Ayrton Cecere, portacolori di Accademia Motociclistica Italiana con sede a Capriglia Irpina, ha lottato per il primato in tutte le tre manche.
Il C&B Racing Team al Campionato Europeo di Motonautica GT30 con Luigi Baggioli, Jacopo Ravasio, Andrea Cavalloni - Sabato 13 e domenica 14 settembre il C&B Racing Team di San Nazzaro sarà impegnato sul Lago di Viverone al Campionato Europeo di Motonautica GT30 con Luigi Baggioli, Jacopo Ravasio, Andrea Cavalloni.
Campionato Europeo di Motonautica GT30, settimo posto per Jacopo Ravasio del C&B Racing Team di San Nazzaro - Arrivano buone indicazioni per il C&B Racing Team di San Nazzaro impegnato lo scorso fine settimana sul Lago di Viverone