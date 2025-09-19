Campionato europeo di Motonautica sul podio il giovane irpino Ayrton Cecere

Today.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo week end di settembre si è disputata l'ultima tappa del Campionato Europeo di Motonautica UIM nella località di Vichy in Francia. L'irpino Ayrton Cecere, portacolori di Accademia Motociclistica Italiana con sede a Capriglia Irpina, ha lottato per il primato in tutte le tre manche. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campionato - europeo

Tre trevigiani al Campionato europeo giovanile di dama internazionale

Campionato Europeo di calcio femminile: Italia in campo domani a Sion

Campionato europeo universitario maschile e femminile. Dal 27 luglio tante sfide a Camerino e dintorni. In campo 600 tra studenti e studentesse di 14 Paesi

Campionato europeo di Motonautica, sul podio il giovane irpino Ayrton Cecere; Jacopo Ravasio (C&B Racing Team) settimo agli Europei di motonautica; Motonautica, Max Cremona secondo al campionato europeo in Polonia.

campionato europeo motonautica podioIl C&B Racing Team al Campionato Europeo di Motonautica GT30 con Luigi Baggioli, Jacopo Ravasio, Andrea Cavalloni - Sabato 13 e domenica 14 settembre il C&B Racing Team di San Nazzaro sarà impegnato sul Lago di Viverone al Campionato Europeo di Motonautica GT30 con Luigi Baggioli, Jacopo Ravasio, Andrea Cavalloni. Lo riporta ilnautilus.it

campionato europeo motonautica podioCampionato Europeo di Motonautica GT30, settimo posto per Jacopo Ravasio del C&B Racing Team di San Nazzaro - Arrivano buone indicazioni per il C&B Racing Team di San Nazzaro impegnato lo scorso fine settimana sul Lago di Viverone ... Da ilnautilus.it

Cerca Video su questo argomento: Campionato Europeo Motonautica Podio