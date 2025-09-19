Campionati italiani della Geografia 2026 | iscrizioni aperte fino al 17 gennaio gare il 26 e 27 febbraio
Il 26 toccherà agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Il giorno seguente sarà riservato agli studenti delle superiori. Entrambe le giornate si svolgeranno su Kahoot, piattaforma già nota per i quiz in tempo reale. Chi può partecipare e con quali strumenti Ogni scuola potrà iscrivere studenti di classi diverse. L’unico vincolo riguarda i . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: campionati - italiani
Street Show, Samuele e Rebecca conquistano l'argento ai campionati italiani
Campionati italiani Fidesm, pioggia di medaglie d'oro per la Scuola di danza maestra Filippi - Circolo La Rosa. I risultati
Il Palio dei Rioni brilla ai campionati italiani di Senigallia
Campionati Italiani Seniores 2025 – Lainate (MI) La Basilicata sarà presente con 4 atleti ai prossimi Campionati Italiani di Bocce (specialità Raffa, categorie B e C, maschili e femminili) in programma a Lainate sabato 20 e domenica 21 settembre 2025. Vai su Facebook
Campionati italiani della Geografia 2026: iscrizioni aperte fino al 17 gennaio, gare il 26 e 27 febbraio; Tornano i campionati italiani di geografia; Non solo Yamal col Barcellona: la geografia dei numeri 10 in Europa.
Tornano i campionati italiani di geografia - Prendono il via, per la nona volta, i Campionati italiani della Geografia, un appuntamento ormai ... Scrive lanazione.it
"Campionati italiani della geografia: successo a Carrara con oltre 2.800 studenti partecipanti" - Si è conclusa l'ottava edizione dei Campionati italiani della geografia a Carrara, coinvolgendo 2. Segnala lanazione.it