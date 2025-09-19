Campionati italiani della Geografia 2026 | iscrizioni aperte fino al 17 gennaio gare il 26 e 27 febbraio

Orizzontescuola.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 toccherà agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Il giorno seguente sarà riservato agli studenti delle superiori. Entrambe le giornate si svolgeranno su Kahoot, piattaforma già nota per i quiz in tempo reale. Chi può partecipare e con quali strumenti Ogni scuola potrà iscrivere studenti di classi diverse. L’unico vincolo riguarda i . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campionati - italiani

Street Show, Samuele e Rebecca conquistano l'argento ai campionati italiani

Campionati italiani Fidesm, pioggia di medaglie d'oro per la Scuola di danza maestra Filippi - Circolo La Rosa. I risultati

Il Palio dei Rioni brilla ai campionati italiani di Senigallia

Campionati italiani della Geografia 2026: iscrizioni aperte fino al 17 gennaio, gare il 26 e 27 febbraio; Tornano i campionati italiani di geografia; Non solo Yamal col Barcellona: la geografia dei numeri 10 in Europa.

Tornano i campionati italiani di geografia - Prendono il via, per la nona volta, i Campionati italiani della Geografia, un appuntamento ormai ... Scrive lanazione.it

"Campionati italiani della geografia: successo a Carrara con oltre 2.800 studenti partecipanti" - Si è conclusa l'ottava edizione dei Campionati italiani della geografia a Carrara, coinvolgendo 2. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Campionati Italiani Geografia 2026