Campi sportivi per la comunità

Un sogno che diventa realtà. Così i ragazzi dell' Azione cattolica di Morciano presentano i nuovi campi da gioco che verranno inaugurati domani alle 18 nel centro parrocchiale di via Roma. Non semplici spazi sportivi, ma un progetto pensato per promuovere la condivisione e lo stare insieme. La struttura, completamente rinnovata, comprende infatti un campo da calcetto in erba sintetica e uno polivalente in resina, pronto ad accogliere basket e pallavolo. "Sono campi aperti a tutti – spiegano i giovani promotori – e vogliono diventare un punto di incontro, un luogo di fraternità e vita cristiana, dove il gioco diventa veicolo di valori e di amicizia".

