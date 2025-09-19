Campetti Michele Fazio proposta di sponsorizzazione da Deloitte per la riqualificazione
Il Comune di Bari ha ricevuto una proposta di sponsorizzazione tecnica da parte di Deloitte Italy per la riqualificazione e la manutenzione dei due campi sportivi “Michele Fazio”, situati sul lungomare Imperatore Augusto sotto la Muraglia di Bari vecchia. L’iniziativa, del valore complessivo di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Chiude l'associazione 'Michele Fazio', vittima innocente di mafia - Perché "dopo 20 anni", l'associazione culturale dedicata a Michele Fazio, il 16enne ucciso per errore nella faida tra i clan mafiosi Capriati e ... Secondo rainews.it
Michele Fazio, 21 anni fa - Stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro il 15enne di Bari Vecchia Michele Fazio, ma quel 12 luglio 2001 passò dal luogo sbagliato nel momento sbagliato. Riporta rainews.it